Тбилиси, , 12:25 — REGNUM Прокладка двух новых тоннелей завершена в Грузии на Рикотском перевале для строительства международной трассы Восток — Запад. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

«Новые тоннели прорезали у сел Убиса и Гантиади — их длина составляет 346,5 метра и 223 метров», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе департамента отметили, что работы на протяжении трассы одновременно идут на строительстве 39 мостов и 30 тоннелей.

Стоит отметить, что дорога, которую проводят в Грузии через Рикотский перевал, по проекту имеет длину 51,6 километра. На этом отрезке планируется построить 96 мостов и 53 тоннеля. Стоимость объекта оценивается в объеме $1 млрд.