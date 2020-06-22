Южно-Сахалинск, , 12:01 — REGNUM Росморпорт второй раз подряд не смог найти подрядчика для реконструкции паромной переправы Ванино — Холмск за 2,3 млрд рублей.

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Как сообщил Интерфакс, федеральное ведомство не может найти подрядчика на разработку рабочей документации и реконструкцию в морском порту Холмска (Сахалин) береговых сооружений автомобильно-железнодорожного комплекса паромного сообщения Ванино — Холмск.

На участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Это вторая попытка Росморпорта найти подрядчика. Первый раз закупка была объявлена в апреле, но также не принесла результата.

Стартовая цена контракта 2 млрд 276,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, паромная переправа Ванино — Холмск была построена в 1974 году, с тех пор комплекс не видел реконструкции и морально, и физически устарел. В 2016 году проектная организация начала проработку документации для реконструкции «паромки», но с тех пор процесс постоянно «тормозит».