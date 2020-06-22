Москва, , 11:58 — REGNUM Цены на нефть будут восстанавливаться очень медленно, так как в мировой экономике продолжается кризис, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз министра энергетики РФ Александра Новака, согласно которому докризисный уровень спроса на нефть восстановится не ранее 2021 года или в течение двух-трёх лет.

«Это реалистичный и даже несколько оптимистичный прогноз, потому что откладывается всё на 2021−2022 года, но не факт, что мы не получим ещё минимум пять лет низких цен на нефть, — сказал Крупнов. — И это некий базовый факт, из которого следует исходить. Проблема нефти связана с долларом и общим состоянием мировой экономики. Мировая экономика с 2008 года вошла в пике. И до сих пор ничего существенного, кроме временных мер, не произошло. Структурных преобразований пока не случилось. И мы видим продолжающееся резкое расхождение одного процента и остального мирового населения. И в этой ситуации экономика будет падать, доходы людей в мире будут падать. Мы попадаем в инвестиционную паузу по нефти, когда, с одной стороны, предложение будет частично снижаться, но количество нефти и газа явно избыточно. И в этом вся проблема».

Кроме того, как пояснил Крупнов, свою роль сыграет развитие так называемых возобновляемых источников энергии и растущий спрос на электромобили.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза предположил, что в течение 2021 года мировая экономика вернётся к докризисному уровню.

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