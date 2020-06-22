Москва, 22 июня 2020, 11:58 — REGNUM Цены на нефть будут восстанавливаться очень медленно, так как в мировой экономике продолжается кризис, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз министра энергетики РФ Александра Новака, согласно которому докризисный уровень спроса на нефть восстановится не ранее 2021 года или в течение двух-трёх лет.
Кроме того, как пояснил Крупнов, свою роль сыграет развитие так называемых возобновляемых источников энергии и растущий спрос на электромобили.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза предположил, что в течение 2021 года мировая экономика вернётся к докризисному уровню.
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