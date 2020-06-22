Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM Компания Fresh Auto открыла в Ростове-на-Дону официальный дилерский центр марки Renault. Об этом сообщает пресс-служба дилера.

По планам компании, в новом автосалоне до конца 2020 года будет продано 240 новых машин. В дальнейшем дилеры французской марки планируют в год продавать от 700 до 800 автомобилей.

В новом салоне также будут продаваться автомобили с пробегом. Предполагается, что продажи этих авто будут на уровне 60% от общего количества проданных новых машин.

Площадь дилерского центра Renault равна 1820 кв.м. Из них 481 кв. м отведено под шоу-рум. Всего в салоне имеется восемь постов технического обслуживания (ТО). Они занимают 496 кв.м. Пропускная способность станции ТО составляет от 700 до 750 машин в месяц.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по май текущего года в России была продана 40 831 машина марки Renault — на 22% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, компания Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в РФ.

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