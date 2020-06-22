Москва, , 11:50 — REGNUM Суммарные резервы, которые есть у населения (как российского, так и в целом в мире), недостаточны для полноценного восстановления спроса на путешествия, перелёты и поездки, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что в ближайшие два-три года люди будут меньше ездить, летать и путешествовать.

«Сейчас авиаперевозки восстановились примерно на уровне 65% от докризисного уровня. Много это или мало? Если считать от фактического нуля, то это 65-процентный рост. Огромный рост. Но по сравнению с тем, что было до кризиса, это минус 35%. Огромный спад. Да, после кризиса будет восстановительный рост, но не факт, что он покроет прежний уровень, — сказал Кагарлицкий. — Кроме того, есть одна очень важная особенность глобального неолиберального режима в том, что он привёл к совершенно фантастическому росту ненужных транспортных перевозок. Объективно ненужных. Если молоток, который можно сделать на соседнем дворе, вы делаете во Вьетнаме и везёте в Россию через Амстердам, то понятно, какое количество энергии затрачивается на его доставку».

Как полагает эксперт, в нынешних условиях по многим причинам будет происходить переориентация производства на локальные рынки.

«То есть всё больше и больше изделий будет производиться там же, где и их потребляют», — сказал Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак связал темпы восстановления спроса на нефть со спросом людей на путешествия и поездки.