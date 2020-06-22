Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM Закупка средств индивидуальной защиты для Госпиталя ветеранов войн Санкт-Петербурга на сумму больше чем в 1 млрд рублей побудила региональное УФАС возбудить дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского УФАС.

Читайте также: В Петербурге уже 24 больницы заняты лечением COVID-19

Как отметили в ведомстве, в действиях госпиталя наблюдаются признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях. УФАС не устроило, что медицинское учреждение заключило контракт с ООО «Рэд Стар» на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую миллиард рублей.

«В отношении медучреждения возбуждено антимонопольное дело», — подчеркнули в ведомстве.

Читайте также: В Петербурге на главврача «Ленэкспо» просят возбудить уголовное дело

Отметим, этот госпиталь является одним из 24 медучреждений города, который принимает и лечит пациентов с COVID-19. Кроме того, в ведении госпиталя находится и временный госпиталь, развернутый на базе выставочного центра «Ленэкспо», на условия содержания которого неоднократно жаловались пациенты.

Читайте также: Потоп в душевых «Ленэкспо» чиновники объяснили неаккуратностью пациентов

Читайте ранее в этом сюжете: УФАС обвиняет чиновников Петербурга в сговоре на рынке соцпитания