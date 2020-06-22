Москва, , 11:46 — REGNUM Частное богатство жителей России равняется 90% ВВП за 2019 год. За последние 20 лет оно выросло в 16 раз, хотя с 2014 года рост замедлился. Достижения в экономике России также видны, есть чем гордиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Компания BCG использовала данные ЦБ, чтобы оценить финансовые активы домохозяйств. По состоянию на 1 октября они достигали 72 трлн руб. или более $1,1 трлн.

Таким образом, если учитывать совокупные данные, в иностранных активах хранится около $440 млрд.

Компания составила несколько сценариев дальнейшего накопления состояний. Если случится быстрый отскок после пандемии коронавируса, то к 2024 году богатство граждан РФ достигнет $2,2 трлн.

Если же восстановление будет медленным, то оно остановится на двух триллионах. Цифры однозначно очень хорошие во всех отношениях. Они, прежде всего, говорят о россиянах, как о состоявшейся и зажиточной буржуазной нации.

При этом экономика России интегрирована в глобальную. Россияне с удовольствием инвестируют за рубежом.

Есть люди, которые задаются вопросом: каковы достижение Владимира Путина в экономике за 20 лет? Ответ на самом деле впечатляет. Частное богатство россиян за последние 20 лет выросло в 16 раз.

Российский рынок акций до сих пор торгуется со значительным дисконтом к развивающимся рынкам. Если дисконт уйдет, россияне станут значительно богаче.

Однако здесь все упирается в снятие санкций. При этом снижение ключевой ставки Банка России, естественно, снижает доходность депозитов, это не очень хорошо для накоплений россиян.

Конечно, в России существует социальное неравенство. У части россиян вообще нет накоплений. Однако это нормально для молодого рынка.

20 назад Россия была нищей страной, в которой была кучка богачей, которые преимущественно сделали свое состояние на приватизационных сделках.

Сейчас ситуация принципиально другая. Россия успешная страна успешных людей. В ней много богатых и просто состоятельных людей и, конечно, присутствует средний класс», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, исследование консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) «Частные состояния в 2020 году. Россия» свидетельствует, что объем частного богатства российских граждан, то есть размер финансовых активов, составляет $1,6 трлн. При этом за рубежом оказалось более четверти всех накоплений.

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