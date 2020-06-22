Москва, , 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом. Такие данные приводит в своём исследовании консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG).

В разделе «Частные состояния в 2020 году. Россия» говорится, что так называемое частное богатство российских граждан в 2019 году достигло 90% ВВП страны. С 2014 года рост этого богатства замедлился, тем не менее, за минувшие 20 лет оно выросло в 16 раз.

Эксперты при анализе брали во внимание не только наличные деньги, но также депозиты, акции, облигации, паи и прочее. Около $440 млн, составляющих активы домохозяйств, хранятся в иностранных активах.