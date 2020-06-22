Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:37 — REGNUM В арбитраж Кемеровской области поступил банкротный иск от новосибирского ООО «УглеТранс». Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает ООО «Угольная компания «Инская» из Новокузнецка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление о признании должника банкротом поступило в суд 22 июня 2020 года. Сумма претензий составляет 13 747 025,12 рубля.

10 июня 2020 года арбитраж Кемеровской области также частично удовлетворил иск «УглеТранса» к компании «Инская», взыскав «18 409 237 руб. 38 коп. долга, 9 650 558 руб. 40 коп. процентов за пользование займом, 13 740 566 руб. 81 коп. неустойки, всего 41 800 362 руб. 59 коп., 200 000 руб. расходов по государственной пошлине». Решение ещё может быть обжаловано. В основе спора лежал договор займа от июня 2016 года, который был заключён ООО «Торгово-Промышленный союз» (на сегодня — ООО «Углетранс») и ООО «Объединенная компания — Менеджмент» («Угольная компания «Инская», заемщик).

Претензии к «Инской» есть и у других кредиторов. К примеру, 15 июля 2020 года арбитраж Кузбасса рассмотрит иск ООО «Кемеровский машиностроительный завод» о взыскании более 2,4 млн рублей «по соглашению о переводе долга №13/17/УКИ от 06.10.2017 года». Третьим лицом в деле выступает АО «Разрез Инской», которое 22 июня 2020 года было признано банкротом. В отношении него после внешнего управления открыли конкурсное производство.

Напомним, угольная компания-ответчик создана для управления финансово-промышленными группами. Единственный владелец и директор с 29 апреля 2020 года — Олег Меленюк. Ранее собственником был Александр Терешенков, в активе которого также есть ООО «Топливная компания Сибирь».