Москва, , 11:39 — REGNUM В среднем цены на новые легковые машины на авторынке России с начала 2020 года по середину июня выросли на 3−7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на автоэкспертов и дилеров.

Так, по данным специалистов дилерской компании «Авилон», цены на машины Hyundai за отчетный период выросли в среднем на 2,5%, на авто марки Volkswagen — на 4−5%, Mitsubishi — на 3,5%, Fiat — на 5−10%, Jeep — на 3−4%, Mini — на 3,5%, BMW — на 3−10%, Mercedes-Benz — на 3−4%. Также в России выросли на 7% цены на некоторые модели Rolls-Royce.

По информации агентства «Автостат», за первый летний месяц изменение цен на автомобили произошли у 18 марок. Это касается не только зарубежных брендов, но и отечественных. Так, все вариации УАЗа — «Хантер», «Патриот» и «Пикап» — подорожали на 2,7−3,9%.

Напомним, с января по апрель 2020 года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 688 тыс. рублей.

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