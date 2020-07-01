Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вводится обязательная маркировка обуви и табака, сообщает ИА REGNUM.

Маркировка табака и обуви с 1 июля 2020 года станет обязательной для производителей, импортеров, дистрибьюторов, а также распространится на оптовую и розничную торговлю.

Проследить путь товаров от производителя до покупателя позволят цифровые коды Data Matrix — они наносятся на упаковку, пачку, блок. Отсканировав код при помощи мобильного приложения, покупатели смогут узнать все необходимые сведения о товаре, проверить его до покупки и удостовериться в качестве.

Обувь

Предполагалось, что обязательная маркировка обуви начнется в марте 2020 года, но впоследствии срок был перенесен. Эксперимент по маркировке обуви начался летом 2018 года.

Импортную обувь, которую купят до 1 июля 2020 года, но привезут в Россию после этой даты, участники оборота смогут промаркировать до 1 августа 2020 года.

Табак

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет. Оборот немаркированных сигарет прекращается с 1 июля 2020 года. Всего в системе маркировки зарегистрировалось более 60 тыс. участников рынка, промаркировано более 10 млрд единиц продукции.