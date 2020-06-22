Сеул, , 11:33 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее растет объём средств, взятых индивидуальными предпринимателями в банках. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей пяти крупнейших банков Южной Кореи Kookmin Bank, Shinhan Bank, Hana Bank, Woori Bank, Nonghyup Bank (NH Bank).

По состоянию на 17 июня остаток непогашенных кредитов малых и средних предприятий (МСП) в стране составил 474,1 трлн вон (~$390,1 млрд), что на 2,7 трлн вон (~$2,2 млрд) больше по сравнению с маем текущего года.

С начала года показатель вырос почти на 30 трлн вон (~$24,6 млрд).

Отмечается, что в январе-феврале остаток непогашенных кредитов увеличивался ежемесячно в среднем на 2−3 трлн вон ($1,6~$2,4 млрд), однако в марте показатель вырос на 5,4 трлн вон (~$4,4 млрд), в апреле — на 8,4 трлн вон (~$6,9 млрд), в мае — на 7,4 трлн вон (~$6,08 млрд).

Как отмечают эксперты, столь бурный рост кредитования связан с пандемией коронавируса.

Отмечается, что объём кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям (среди кредитов, выданных представителям МСП), вырос на 19,1 трлн вон (~$15,7 млрд) и составил 256,5 трлн вон (~$211,05 млрд). А остаток непогашенных кредитов крупных компаний вырос на 16,9 трлн вон (~$13,9 млрд), до 89 трлн вон (~$73,2 млрд).