Москва, , 11:15 — REGNUM В мае 2020 года в России было продано 182 602 подержанные иномарки — на 28% меньше, чем в мае 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что доля автомобилей иностранных марок в объеме всех перепроданных в мае на авторынке РФ автомобилей составила 68%.

На первом месте по перепродажам среди машин иностранных марок в России авто японского бренда Toyota. В последний месяц весны российские автолюбители приобрели 16 662 подержанные Toyota, что на четверть меньше, чем год назад.

Второй по популярности на российском вторичном авторынке маркой стала Kia. В отчётный месяц машины данного бренда на вторичном рынке приобрели 15 126 человек. Это на 27,5% меньше результата прошлого года. Тройку лидеров замыкают подержанные автомобили южнокорейской марки Hyundai. Их в России было перепродано 13 120 единиц (-28%).

Четвертое и пятое места в данном списке заняли соответственно Nissan (12 311 ед.; — 26,5%) и Volkswagen (11 793 ед.; — 28%).

Напомним, в мае текущего года продажи машин на российском вторичном авторынке составили 305 тыс. экземпляров. Это на 29% меньше, чем было реализовано за аналогичный период 2019 года.

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