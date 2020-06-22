Москва, , 10:55 — REGNUM Запас прочности российской экономики уже исчерпан, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Минэнерго РФ, согласно которому докризисный уровень спроса на нефть будет восстанавливаться в течение ближайших двух-трёх лет.

«Этот период российская экономика будет переживать очень плохо, — сказал Кагарлицкий. — Однако всё будет зависеть от того, какую политику станут проводить российские власти. Если всё продолжит идти как прежде, то российская экономика не перестанет сужаться до некоторого минимума, который обеспечивает воспроизводство олигархических корпораций. А все остальные структуры и предприятия будут постепенно исчезать. Запас прочности уже был исчерпан ещё в 2013 году. Дальше постепенно происходила компенсация нарастающего экономического упадка за счёт перераспределения ресурсов от населения к олигархии. Экономический рост финансировался за счёт населения, а не за счёт увеличения производства. Происходила подготовка олигархии к большому экономическому кризису. Создавались резервы. Но не для экономики, а для конкретных групп людей».

Как полагает эксперт, правительство РФ, похоже, вообще не рассматривает вопроса о жизнеспособности российской экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий пояснил, что в условиях стабильного восстановления мирового спроса на нефть возможен длительный период её низких цен.

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