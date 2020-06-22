Севастополь, , 10:52 — REGNUM Арбитраж Севастополя удовлетворил иск зампрокурора города, который потребовал признать недействительным договор освоения земельного участка на улице Маячная. Помимо того, что соглашение между департаментом по имущественным и земельным отношениям Севастополя и ООО «Специализированный застройщик «Талан-Ижевск» из Удмуртии был признано недействительным, суд также применил последствия этого, обязав застройщика вернуть данный надел площадью 5,85 тыс. кв. м. Решение ещё может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Договор о строительстве стандартного жилья на спорном участке был подписан с фирмой из Удмуртии ещё в октябре 2018 года. Планировалось строительство жилья в районе дома №1 на улице Маячная. Для этого был подписан второй договор — на аренду земли, который прокуратура также потребовала расторгнуть.

Строительную компанию суд обязал «вернуть по акту приёма-передачи департаменту по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, ОГРН 1 149 204 004 025, ИНН 9 204 002 115, г. Севастополь, земельный участок с кадастровым номером 91:02:001003:7495». Спорный участок оценивается в 35 млн рублей.

Полный текст решения пока не изготовлен и мотивы истца неизвестны. Вердикт вступит в силу спустя месяц после изготовления в полном объёме, если не будет оспорен.

Напомним, ООО «Специализированный застройщик «Талан-Ижевск» создано в 2002 году в столице Удмуртии и принадлежит семье Макаровых. Компания занимается строительством жилья в нескольких регионах. В частности, в четвёртом квартале 2020 года ею запланировано завершение строительства домов на улицах Фруктовая и 5-я Подлесная в Ижевске почти на 500 квартир.