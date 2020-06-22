Москва, , 10:48 — REGNUM В мае 2020 года самой продаваемой моделью Lada на авторынке России стала Granta. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период автолюбители России приобрели 5997 единиц Lada Granta.

На втором месте по популярности среди моделей Lada оказалась Lada Vesta. Её продажи в мае нынешнего года снизились на 42%, до 4720 экземпляров. Тройку лидеров модельного рейтинга Lada замыкает универсал Largus с результатом 2042 проданных автомобиля — на 42,5% меньше, чем год назад.

На четвёртом и пятом местах данного списка разместились соответственно внедорожник Lada 4×4 (1326 ед.; — 22,5%) и кроссовер Lada Xray (1106 ед.; — 51%).

Всего за май нынешнего года дилеры Lada реализовали 15 486 автомобилей бренда, что почти на 42% меньше, чем было продано годом ранее.

Напомним, в апреле 2020 года самой популярной моделью Lada на авторынке РФ также была Granta. За отчётный месяц её приобрели 3058 автолюбителей, что на 76% меньше по сравнению с апрелем 2019 года.

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