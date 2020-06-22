Киев, , 10:39 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров рассказал о новом «несомненном достижении» властей страны — взять у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере 50 млн евро на 13 лет под 7,29% годовых.

С таким комментарием эксперт выступил сегодня, 22 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Теперь только по этим обязательствам мы, налогоплательщики, должны к 2033 году возвратить тело кредита (50 млн евро) плюс 47,39 млн евро по процентам. Итого: взяли в долг 50 млн евро, а возвратить должны 97,39 млн евро», — подсчитал специалист.

Он задается вопросом, знают ли в правительстве Украины, что ставка рефинансирования Европейского центробанка (ЕЦБ) уже давно находится на уровне 0%.

«Базовая процентная ставка по кредитам в Европе, которая определяет стоимость денег в экономике, оставлена на нулевом уровне… Или Украина уже не Европа?» — иронически интересуется эксперт.

Гончаров делает вывод, что западные банкиры вошли во вкус масштабного разграбления Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня МВФ подписал с Украиной новую программу сотрудничества на $5 млрд. В Киеве заявили, что особая ценность этого шага в том, что он открывает т. н. «связанное финансирование» Украины от других западных партнеров по низким кредитных ставкам.