Абуджа, , 10:42 — REGNUM Министры правительств стран Западной Африки предложили вновь открыть границы между странами-членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в первой половине июля. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на отчет ЭКОВАС по итогам виртуального совещания министров иностранных дел и министров торговли стран-членов ЭКОВАС.

Участники совещания договорились предпринимать скоординированные усилия по возобновлению трансграничной торговли, которая была подорвана ограничениями на распространение коронавируса.

По информации журналистов агентства, 15 стран, входящих в торговый блок ЭКОВАС, ввели различные уровни ограничений на поездки в рамках политики по сдерживанию распространения коронавируса, причем многие из них полностью закрыли свои границы.

В соответствии с отчетом, первый этап, состоящий из открытия внутреннего воздушного пространства и возобновления работы наземного транспорта, должен быть осуществлен в этом месяце. Многие правительства в регионе уже начали делать это. Второй этап, предусматривающий открытие сухопутных, воздушных и морских границ внутри региона, должен состояться не позднее 15 июля.

Третий этап, включающий открытие воздушных и сухопутных границ для «стран с низким и контролируемым уровнем заболеваемости COVID-19», должен состояться к 31 июля, но будет зависеть от развития пандемии, говорится в отчете.

В соответствии с отчетом, рекомендации министров будут представлены главам государств ЭКОВАС на предстоящем саммите.