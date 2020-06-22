Симферополь, , 10:34 — REGNUM Начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко представил нового начальника крымской таможни Виктора Холичева, который ранее возглавлял Сахалинскую таможню. Об этом 22 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«Сегодня представили нового начальника крымской таможни Виктора Михайловича Холичева. Он ранее занимал пост начальника Сахалинской таможни и зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня, является отличником таможенной службы», — отметил глава РК.

Напомним, Виктор Холичев возглавлял таможню сахалинской области с 2014 года. С 2010 по 2014 годы — работал начальником Владивостокской таможни.

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