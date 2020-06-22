Москва, , 10:29 — REGNUM В условиях стабильного восстановления мирового спроса на нефть возможен длительный период её низких цен, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз министра энергетики РФ Александра Новака о том, что уровень спроса на нефть, который наблюдался до наступления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, восстановится не ранее 2021 года или в течение двух-трёх лет.

«Тут важно много обстоятельств. Одно из них касается того, насколько меняется структура потребления после кризиса. Кризис ведь не только приводит к падению спроса на те или иные товары или услуги. По ходу кризиса меняются пропорции и структура спроса. Поэтому, конечно, после завершения кризиса наблюдается некоторое восстановление. Но, как правило, если речь идёт о структурном кризисе, восстановление отнюдь не приводит к тому, что мы снова повторяем те же самые параметры, которые были до кризиса, — сказал эксперт. — Одна из функций кризиса в капиталистической экономике заключается в том, что он таким дорогим способом проводит назревшее реструктурирование. Поэтому в том, что через два-три года спрос на нефть начнёт повышаться, нет больших сомнений. Поднимется ли он до докризисного уровня? Вероятно. Но проблематично то, будут ли цены на том же уровне, на каком они были в лучшие для нефтяных производителей времена».

Это, по мнению Кагарлицкого, кажется маловероятным, так как в условиях относительно стабильного восстановления спроса на нефть возможно сохранение на длительное время низких цен.

«Поэтому я думаю, что те пропорции спроса и цены, которые были характерны для периода 2010−2019 годов, уже точно не будут восстановлены», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза заявил, что ВВП России всё меньше и меньше зависит от цен на энергоносители.

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