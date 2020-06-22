Москва, , 10:27 — REGNUM Главным событием для рубля стало снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 4,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Участники рынка ожидали данного шага со стороны ЦБР, поэтому стремились приобрести российские ОФЗ заранее, до снижения доходности. 18 июня Минфину удалось привлечь на аукционах 152 млрд рублей при спросе со стороны инвесторов в 242 млрд рублей, что всего лишь на 2 млрд рублей меньше рекордных значений января 2020 года.

Несмотря на сокращение ставки, спрос на отечественный госдолг должен сохраниться. Во-первых, российские бумаги одни из немногих в мире генерируют положительную реальную (с поправкой на инфляцию) доходность.

Например, реальная доходность американских десятилетних трежерис опустилась ниже нуля еще в начале года и на данный момент равняется — 0,52%.

Во-вторых, глава ЦБР намекнула на дальнейшее смягчение ДКП, так что у нерезидентов все еще сохраняется мотивация на покупку. Ожидается, что к концу года ставка может достигнуть 4%.

Дополнительную поддержку курсу обеспечивают продажи валюты со стороны Центробанка примерно на 10 млрд рублей в день, а также обменные операции отечественных экспортеров, в рамках налогового периода.

В том случае если позитив на нефтяном рынке сохранится, то стоит ожидать дальнейшего укрепления рубля до 69,50 за доллар.

В ближайшие дни ожидается выход отчетов из Германии и Великобритании по состоянию деловой активности, а также данные по ВВП и числу первичных заявок на пособие по безработице из США.

Если они окажутся, как минимум, не хуже ожиданий, то стоит рассчитывать на дальнейший рост активов развивающихся стран, и рубля в частности», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ РФ