Рим, , 10:30 — REGNUM В мае 2020 года дилеры Италии реализовали 99 711 машин, что на 49,6% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

Всего за первые пять месяцев нынешнего года в Италии было куплено 451 366 экземпляров новых автомобилей — на 50,5% меньше, чем год назад.

По данным ассоциации, самой покупаемой в мае нынешнего года в Италии маркой стал бренд Fiat. Машины этой марки в стране за месяц приобрели 13 975 автолюбителей, что на 60% ниже уровня прошлого года.

На втором месте по популярности немецкий бренд Volkswagen. Его продажи составили 8910 экземпляров. Здесь падение продаж составило 52,9%. Тройку лидеров замыкает американская марка Ford — 6868 реализованных авто (-42,5%).

На четвёртом и пятом местах этого марочного рейтинга оказались соответственно Peugeot (6257 ед., — 39,1%) и Renault (6219 ед., — 52,2%).

Ранее стало известно, что итало-американская компания Fiat планирует оснастить обновлённую модель хэтчбека Tipo мягкой гибридной трансмиссией.

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