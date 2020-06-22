Москва, , 10:22 — REGNUM На минувшей неделе нефть прилично подорожала и почти компенсировала потери, понесенные в ходе предыдущей пятидневки, получив поддержку со стороны ряда факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Открывшись в районе $38 долларов за баррель, 19 июня Brent поднялась до уровня $43 доллара, который выступил в роли сопротивления и спровоцировал откат. Сегодня, 22 июня, котировки торгуются с небольшим медвежьим уклоном, осциллируя в районе $42.

Нефтетрейдеры отыгрывали более высокий, чем ожидалось уровень выполнения условий сделки ОПЕК+, стимулирующие меры со стороны Центробанков и правительств, включая фонд поддержки восстановления европейской экономик.

Признаки потепления отношений между США и Китаем тоже поддержали рынок, когда Пекин заявил о намерении увеличить закупки сельхозпродукции у Штатов. Тем временем буровая активность в Америке продолжила снижаться на прошлой неделе — число активных установок сократилось еще на 10 единиц до 189 штук.

Однако для продолжения подъема рынку потребуется свежая подпитка, поскольку вышеперечисленные драйверы не смогут протолкнуть баррель за пределы сопротивления $43, тем более что беспокойство по поводу второй волны эпидемии коронавируса сохраняется.

На выходных (20−21 июня) в ряде штатов Америки и Китае были выявлены новые случаи заражения, и на данный момент это главный сдерживающий фактор для рынка энергоносителей, усиливающий сомнения игроков в перспективах восстановления спроса», — пояснил эксперт.

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