Москва, , 10:22 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы для IT-компаний с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Об этом 22 июня сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается также, что в рамках налогового манера предлагается отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках. Под маневр могут попасть и иностранные компании, пишет издание.

Соответствующие меры поддержки не столько антикризисные, сколько нацелены на долгосрочное развитие, уточнил собеседник «Ведомостей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил российскому правительству подготовить предложения для создания конкурентного режима регулирования и комплексного налогового маневра для стимулирования российской сферы IT.

Сообщалось, что НДС для отечественных компаний, который заняты в IT-сфере, может быть обнулен.

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