Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку в Северную Корею трех автомобилей японской марки Toyota, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, ВОЗ поставит в КНДР одну Toyota Camry Hybrid и две Toyota Land Cruiser, оцененные в $46 тыс. и $100 тыс. соответственно.

Отмечается, что данные транспортные средства предназначены для безопасного передвижения сотрудников Всемирной организации здравоохранения и будут использоваться исключительно специалистами северокорейского отделения ВОЗ.

Исключение из-под санкций будет действовать в течение полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитет СБ ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Фонда ООН в области народонаселения на поставку в страну медицинского оборудования.

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