Чеди-Хольский район, Тува, , 10:13 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Тувы отказывают в получении субсидий сельхозпроизводителям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, в марте-апреле 2020 года положенную господдержку не получили фермеры Кызылского и Чеди-Хольского районов.

Субсидия должна была пойти на возмещение затрат, а также на поддержку собственного производства молока и приобретение семян кормовых культур. Однако чиновники отказали, сославшись на неполный перечень документов и нарушение сроков подачи заявлений. Эти доводы в прокуратуре назвали незаконными.

«Только в ходе проведения прокуратурой проверки Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в мае 2020 года с нарушением предусмотренного Порядка предоставления субсидий срока заключено соглашение с сельхозпроизводителем Чеди-Хольского района на выплату бюджетных средств по поддержке собственного производства молока», — отметили в ведомстве.

Главе минсельхоза было внесено представление для устранения нарушений.

Напомним, ранее в правительстве региона отмечали, что руководство министерства сельского хозяйства и продовольствия полностью обновилось. Как сообщало ИА REGNUM, руководящий состав минсельхоза Тувы стал самым молодым в правительстве республики.

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