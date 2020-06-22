Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Американский автопроизводитель Tesla подписал с японской компанией Panasonic трёхлетний договор о выпуске и поставках литий-ионных аккумуляторов на предприятие корпорации Gigafactory в штате Невада (США). Об этом сообщает издание Autonews Europe.

Таким образом, мощности совместного завода по производству аккумуляторов в штате Невада будут расширены. Договор устанавливает обязательство для компаний по производству и по объёму закупки батарей. В тоже время соглашение не запрещает Panasonic продавать литий-ионные аккумуляторы другим компаниям.

Стоит отметить, что новые батареи будут обладать более высокой ёмкостью, чем нынешние аккумуляторы.

Ранее в министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) заявили, что компания Tesla в КНР готовит к выпуску Model 3, работающую на аккумуляторах без кобальта.

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