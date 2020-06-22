Луанда, , 10:09 — REGNUM Согласно оценкам Всемирного банка, беднейшие страны мира могут сэкономить более $12 млрд, причитающихся суверенным и другим кредиторам в 2020 году, за счет их участия в программе по облегчению долгового бремени, причем только Ангола сэкономит около $3,4 млрд. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Экономия средств в рамках Инициативы по приостановлению выплат в счет обслуживания долга (DSSI), введенной из-за пандемии коронавируса, будет краткосрочной, поскольку эта инициатива предусматривает лишь приостановление выплат по задолженности до конца года. Инициатива предполагает перенос платежей на более поздний срок, а не их полную отмену, подчеркивают эксперты.

Согласно данным Всемирного банка, вторым по величине бенефициаром программы станет Пакистан, который сможет сэкономить 2,4 млрд доллаов, третьим — Кения, сэкономив 802 млн доллаов.

Касаемо сбережений по отношению к валовому внутреннему продукту, Бутан сможет извлечь наибольшие выгоды из программы с 7,3% сбережений от ВВП, за которым следуют Ангола с 3,7% и Джибути с 2,5%.

DSSI поддерживается G-20, Всемирным банком, МВФ и Парижским клубом суверенных кредиторов. Эта база данных обеспечивает новый уровень транспарентности в отношении долгов и кредиторов, включая Китай, который стал одним из крупнейших кредиторов в Африке и других странах за последние два десятилетия.

По оценкам участников кампании по погашению задолженности бедных стран, в том числе перед частными кредиторами, в этом году будет высвобождено свыше 25 млрд долларов США, или 50 млрд долларов США, если она будет продлена до 2021 года.

Напомним, что ранее Организация Объединенных Наций, лидеры многих африканских стран и группы гражданского общества призвали к продлению срока действия мер по облегчению бремени задолженности на два года с тем, чтобы страны могли более всесторонне оправиться от экономических последствий пандемии.