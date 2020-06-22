Москва, , 09:50 — REGNUM В течение 2021 года мировая экономика вернётся к докризисному уровню, считает экономист, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз министра энергетики РФ Александра Новака о том, что уровень спроса на нефть, который наблюдался до наступления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, восстановится не ранее 2021 года или в течение двух-трёх лет.

«Совершенно понятно, что при нашей экономике, которая основана на экспорте энергоносителей, такие прогнозы — это наиболее серьёзная основа для планирования развития экономики и бюджета, — отметил Гамза. — Скорее всего, Новак прав. Совершенно понятно, что мы будем находиться в условиях восстановления экономики. А восстановление экономики происходит всегда быстрее, чем её развитие. Поэтому восстановление мировой экономики произойдёт в следующем году. Я думаю, что в течение следующего года мировая экономика вернётся к докризисному периоду, то есть к итогам 2019 года, и дальше начнёт развиваться. Скорее всего, Urals в следующем году будет где-нибудь на уровне 35 долларов. И в течение двух, а максимум трёх лет начнётся экономический рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что докризисный уровень спроса на нефть восстановится не ранее 2021 года или в течение двух-трёх лет.

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