Москва, 22 июня 2020, 09:50 — REGNUM В течение 2021 года мировая экономика вернётся к докризисному уровню, считает экономист, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз министра энергетики РФ Александра Новака о том, что уровень спроса на нефть, который наблюдался до наступления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, восстановится не ранее 2021 года или в течение двух-трёх лет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что докризисный уровень спроса на нефть восстановится не ранее 2021 года или в течение двух-трёх лет.
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