Москва, , 09:45 — REGNUM В мае 2020 года в России было куплено 2214 новых машин марки Nissan, что на 46% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным ассоциации, всего с января по июнь текущего года в РФ было реализовано 21 478 автомобилей компании Nissan — на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом марка Nissan за указанный период заняла восьмое место по продажам машин среди всех автопроизводителей в России. При этом доля реализации моделей японского бренда составила 4,5% от всех проданных в стране авто.

Первое место по продажам среди моделей Nissan на российском рынке в мае текущего года занял кроссовер Nissan Qashqai. Эту модель приобрели 792 автолюбителя, что на 52% меньше, чем год назад.

На втором месте разместилась модель Nissan X-Trail с показателем 786 реализованных автомобилей (-34%).

Ранее компания Nissan провела в США премьеру рестайлингового кроссовера Rogue (X-Trail), ставшим первым автомобилем марки, который построен на новой архитектуре. Модель стала короче базового авто на 38 мм (4652 мм) и ниже на 5 мм (1695 мм).

Читайте также: Nissan проводит испытания нового кроссовера Qashqai