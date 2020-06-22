Сеул, , 09:41 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортеров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, речь идет об автомобилях Audi Volkswagen и Toyota. Всего будет отозвано 13 964 автомобиля.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с топливными трубками для генераторов в автомобилях в 10 моделях Audi Volkswagen, включая Audi A6 40 TDI Premium, а также с деталями передней подвески и приводов колёс в двух моделях Toyota, включая Toyota RAV4 Hybrid AWD, после чего вернут транспортные средства владельцам.

В случае самостоятельного ремонта компания обязуется возместить затраченные средства на ремонт.