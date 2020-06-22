Биробиджан, , 09:20 — REGNUM В Еврейской АО на территории опережающего социально-экономического развития «Амуро-Хинганская» планируется запуск производства медицинских защитных масок и шприц-ручек для инсулина, об этом в ходе заседания Наблюдательного совета ТОСЭР заявил депутат Госдумы РФ Александр Петров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн обозначил ключевые задачи правительства региона — развитие промышленности и трудоустройство людей.

Депутат Госдумы РФ Александр Петров прибыл в регион для создания биомедицинского кластера. Начать решено с производства простых изделий — медицинские маски и шприц-ручки для инсулина. Как заверил Петров, резиденты уже активно включились в эту работу и в регион идёт оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития дальневосточных регионов обсуждались меры поддержки инвестпроектов.

Отметим, что Еврейская АО оказалась на последнем, 85-м, месте в рейтинге социально-экономического развития регионов России.