Москва, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Центр поддержки экономики Москвы за три месяца дал консультации и оказал поддержку 8,1 тыс. из 20 отраслей, сообщается на портале мэра столицы.
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Чаще всего в центр на горячую линию обращались представители торговли, бытовых услуг, производства, общепита и образования.
На сайте центра представлена информация о действующих в Москве антикризисных мерах столичного и федерального правительства, работает сервис по автоматическому подбору мер поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр заявил, что для ряда отраслей бизнеса в Москве будут введены новые меры поддержки.
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