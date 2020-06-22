Конакри, , 09:02 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Гвинее чрезвычайного кредита в размере 148 млн долларов США. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление МВФ.

В соответствии с заявлением, кредит предоставляется для поддержки экономики западноафриканской страны во время пандемии коронавируса.

«Ухудшение глобальных условий и быстро распространяющаяся местная вспышка [коронавируса] негативно повлияли на краткосрочные перспективы роста Гвинеи и стали препятствием экспорту продуктов горнодобывающей промышленности и налоговым поступлениям», — говорится в сообщении МВФ.

В настоящее время в Гвинее выявили 4988 случаев заражения коронавирусом.