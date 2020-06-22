Москва, , 08:55 — REGNUM В мае 2020 года продажи новых машин меньше всего упали на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Всего по итогам отчётного месяца реализация машин на Дальнем Востоке снизилась на 27% по сравнению с прошлым годом.

А вот самое большое падение продаж автомобилей в мае нынешнего года произошло в Центральном федеральном округе и в Северо-Кавказском федеральном округе. В первом падение составило 59%, а во втором — 56%.

В Сибири и на Урале в мае нынешнего года было продано на 36% меньше авто, чем в мае прошлого года. Что же касается ПФО, то там снижение продаж составило 42%, а на Юге и Северо-Западе — 44%.

Напомним, в мае 2020 года российские автолюбители стали обладателями около 62 тыс. новых легковушек, что на 48% меньше показателя мая 2019 года.

Читайте также: Россия заняла четвертое место в Европе по продажам новых машин