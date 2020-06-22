Москва, 22 июня 2020, 08:48 — REGNUM Свыше 8 тыс. предпринимателей получили помощь в центре поддержки экономики Москвы, сообщает 22 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.
За последние три месяца в центр поступило от бизнеса 8,1 тыс. обращений.
«Большая часть предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли отражение в четырех антикризисных пакетах», — сказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, наибольшее число обращений поступило от предпринимателей, работающих в сфере торговли, бытовых услуг, производства, общественного питания, а также образования. Все эти сферы, отметил вице-мэр, охвачены мерами поддержки.