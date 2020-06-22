Сеул, , 08:23 — REGNUM В период с 1 по 20 июня экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 7,5%, до $25 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также сократился на 16,2%.

Экспорт нефтепродуктов из Южной Кореи сократился на 40,9%, легковых автомобилей — на 36,7%, бытовой техники — на 14,9%, с другой стороны, экспорт полупроводников вырос на 2,6%, судов — на 35,5%, устройств беспроводной связи — на 10,9%.

Экспорт товаров в США упал на 10%, в страны Европы — на 13,9%, во Вьетнам — на 8%, в Японию — на 16%.

Импорт в Южную Корею за аналогичный период сократился на 12%, до $24,5 млрд.

В период с января по 20 июня экспорт товаров из Южной Кореи составил $226,5 млрд, что на 10,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.