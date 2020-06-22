Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти 18 июня завершились ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,17%, до 41,95. На торгах в Европе цена повышалась до 42,91, с которого она падала на 4,45%, до $41,03. Падение цен вызвала своим заявлением Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса вошла в «новую и опасную фазу». Нефтяной рынок чувствительный к новостям о коронавирусе, поэтому моментально отреагировал.

Днем поддержку ценам оказывали признаки восстановления спроса, пострадавшего от коронавирусного кризиса. Производители ОПЕК и союзники пообещали придерживаться сделки по сокращению предложения.

Согласно последним данным Baker Hughes, за последнюю неделю до 19 июня, число буровых установок на нефть снизилось на 10 единиц до 189 штук. Число активных буровых на нефть в США снижается без остановки три месяца.

Сегодня, 22 июня, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,77%, до $42,28. Индекс доллара снижается. Покупателям нужны факторы для продолжения роста.

Они могут поднять цену до $43,30, но без позитивных новостей цена рискует вернуться к $40 долларам на фоне закрытия длинных позиций.

С 22 апреля цена подорожала на 172%, до $43,28. Чтобы продолжить ралли, рынку нужная коррекция или флэт выше $40 в течение месяца.

Читайте также: Нефть растет в цене благодаря сокращениям ОПЕК+