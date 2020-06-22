Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по рублевым парам 19 июня закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,61%, до 69,43 руб., евро/рубль — на 0,73%, до 77,65 руб., фунт/рубль — на 1,20%, до 85,75 руб. Рубль открылся ростом и по итогам дня укрепился к иностранным валютам на фоне роста нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена на нефть марки Brent повышалась до $42,90 за баррель. Рубль даже почти не отреагировал на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 100 б.п. — до 4,50%.

ЦБ неоднократно говорил о возможном снижении ставки на 100 б. п, поэтому участники рынка были готовы к такому решению. ЦБ оставил четкий сигнал на сохранение мягкой процентной политики.

Рубль сильнее укрепился к евро и фунту из-за их продаж на рынке Форекс. По итогам дня они закрылись снижением на фоне бегства в защитные активы (йена, доллар). Индекс S&P500 снизился на 0,56%, после того как ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса вошла в «новую и опасную фазу».

Негатива индексам добавила компания Apple, которая из-за распространения коронавируса решила в некоторых населенных пунктах временно закрыть магазины. Магазины закроются во Флориде, Северной Каролине, Южной Каролине и Аризоне.

Сегодня, 22 июня, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,77%, до $42,28. Фьючерс на SP500 поднялся на 0,59%, до 3077,79. Основные валюты торгуются в плюсе против доллара США, кроме йены.

Азиатские участники после выходных готовы покупать рисковые активы. Если по нефти сохранится положительная динамика, то пара доллар/рубль переместится на 68,45 руб.

Внимание участников рынка по-прежнему приковано к новостям о коронавирусе. Горячей точкой в мире стала Бразилия. Пока не начнут приходить позитивные новости, значительное укрепление рубля и рост фондовых индексов остаются под большим вопросом.

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