Чебоксары, , 08:07 — REGNUM В Чувашии последние три месяца в условиях пандемии коронавируса наблюдается большой спад в жилищном строительстве. В целом по итогам пяти месяцев снижение составило 20,4%. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным ведомства, в январе — мае 2020 года в республике построено 2076 квартир общей площадью 138 428 кв. метров (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства). Это на 20,4% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В том числе жителями республики построено 46 396 кв. метров, что составляет 33,5% от общего объёма введённого жилья в Чувашии. При этом объём индивидуального жилищного строительства в Чувашии увеличился на 9,6%.

Отметим, что спад произошёл в условиях пандемии коронавируса и действия режима повышенной готовности. Если в январе и феврале 2020 года по сравнению с январем и февралем 2019 года объём жилищного строительства увеличился соответственно на 39,5% и в пять раз, то в марте текущего года по сравнению с мартом прошлого года падение составило 61,9%, в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года — на 38,9%, в мае 2020 года к уровню мая 2019 года — на 70,8%.

По предварительным данным Чувашстата, ввод жилья в расчете на 1 тыс. человек населения в январе — мае 2020 года в целом по республике составил 113,71 кв. метра.