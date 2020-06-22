Москва, 22 июня 2020, 07:46 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 14 июля 2020 года начнёт рассматривать претензии на сумму более 137 млн рублей, которые фигурируют как неустойка по госконтракту. Минобороны России пытается взыскать её с АО «Технодинамика», которое выступало исполнителем 18 госконтрактов ведомства на сумму почти 2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление подано ещё в конце мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса до сих пор не было рассмотрено. Речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 718 187 322 631 452 308 275 200
Напомним, АО «Технодинамика» учреждено в феврале 2003 года и является поставщиком в 428 государственных контрактах на сумму 17,757 млрд рублей. АО входит в состав дивизиона госкорпорации «Ростех».