Москва, , 07:46 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 14 июля 2020 года начнёт рассматривать претензии на сумму более 137 млн рублей, которые фигурируют как неустойка по госконтракту. Минобороны России пытается взыскать её с АО «Технодинамика», которое выступало исполнителем 18 госконтрактов ведомства на сумму почти 2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано ещё в конце мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса до сих пор не было рассмотрено. Речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 718 187 322 631 452 308 275 200 от 05.09.2017 г. в размере 137 293 140,88 рубля». Подробности спора неизвестны, но в 2017 году между сторонами были заключены два контракта — на поставку 1019 единиц парашютной десантной cистемы Д-6 серии 4 на сумму 154 906 902,45 рубля и той же системы, но 1350 единиц — на сумму 225,747 млн рублей.

Напомним, АО «Технодинамика» учреждено в феврале 2003 года и является поставщиком в 428 государственных контрактах на сумму 17,757 млрд рублей. АО входит в состав дивизиона госкорпорации «Ростех».