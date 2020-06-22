Москва, , 07:24 — REGNUM Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения вердикт нижестоящих судов, по которому Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ должно вернуть госкорпорации «Ростех» более 11 млн рублей, удержанных как неустойка по контракту, заключённому на оказание услуг в период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Оспорить решение ответчик не смог, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора, который длился с сентября 2019 года, лежал контракт от 7 октября 2016 года. По нему министерство выступало госзаказчиком, а госкорпорация — исполнителем, который должен был оказать услуги «по созданию и функционированию средств связи и информационных технологий» для подготовки и проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Как следует из материалов дела, 24 декабря 2018 года стороны подписали акт сдачи-приёмки оказанных услуг по шестому этапу, в котором было указано, что они не имеют друг к другу претензий. Между тем в одном из пунктов приложения к акту было «предусмотрено удержание с исполнителя по требованию заказчика суммы в размере 11 717 999 рублей 85 копеек». «Ростех» посчитал данную неустойку, удержанную министерством, начисленной необоснованно и потребовал её возврата.

Штрафные выплаты министерство насчитало в связи с тем, что исполнитель с задержкой предоставил обоснование цены контракта и структуру образования цены с расчетом себестоимости по элементам затрат и прибыли, что, по его мнению, привело к просрочке исполнения обязательств.

В первой инстанции истец доказал необоснованность начисления пени в размере 11,617 млн рублей, снизив сумму иска на 100 тыс. рублей, которые были подтверждены как штраф, предусмотренный контрактом. Решение устоялось в вышестоящей инстанции 18 июня 2020 года, но пока изготовлена только результативная часть вердикта.