Барнаул, , 06:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Республике Алтай и Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Несмотря на это, с наступлением лета в регионы потянулись туристы, однако туристические базы базы не работает уже третий месяц. Как сообщает ИД «Алтапресс», в ассоциации туроператоров Республики Алтай заявили, что будут умолять главу региона о снятии ограничений.

Отдых в Горном Алтае Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как пояснила председатель Ассоциации туроператоров республики Алтай Татьяна Зяблицкая, туроператоры на свой страх и риск открыли бронирование на июль, но без предоплаты, хотя нет никаких гарантий, что запрет не продлят и до августа.

«Нужно выстраивать диалог с властью. Будем на колени вставать, а что делать?», — заявила Зяблицкая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, середине июня отменить карантин губернатора Алтайского края Виктора Томенко попросили арендаторы и работники парков аттракционов.

«Половина сезона уже позади. А людям нужно как-то кормить свои семьи, у всех свои долговые и кредитные обязательства, взятые под сезонный бизнес», — приводят довод авторы петиции.

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