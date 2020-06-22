Мехико, , 05:56 — REGNUM Мексика продолжит отправлять сезонных рабочих на фермы Канады после достижения с канадским правительством соответствующего соглашения, сообщает пресс-служба мексиканского правительства.

Сообщается, что власти Мехико и Оттава смогли договориться о необходимых санитарных мерах, которые будут соблюдать прибывшие на канадскую территорию мексиканские работники. Эти меры вводятся в связи с риском распространения коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трудовым мигрантам из Мексики временно запретили въезд в Канаду из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. При этом ежегодно в Канаду на сезонные работы ездят около 60 тысяч мексиканских рабочих.

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