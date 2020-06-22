Владивосток, , 04:57 — REGNUM В Росконгрессе сообщили, что в 2020 году очередного Восточного экономического форума в Приморском крае не будет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Организационный комитет по подготовке и проведению Восточного экономического форума принял решение, что в 2020 году форум отменён. VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года», — сообщили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, шестой ВЭФ должен был проходить на острове Русский во Владивостоке со 2-го по 5-е сентября 2020 года. Но пандемия коронавируса внесла коррективы.