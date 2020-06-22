Москва, , 03:49 — REGNUM Арбитраж Москвы 25 июня 2020 года начнёт рассматривать крупный иск Минпромторга России к государственной корпорации «Ростех». В споре речь идёт о 170 млн рублей, которые фигурируют как штраф, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд ещё 25 мая 2020 года. Дело к производству принято судьёй Дудкиным. Известно, что речь идёт «о взыскании штрафа в размере 170 626 295 руб. 48 копеек». Других деталей по делу пока не сообщается.

Минпромторг России был заказчиком более 11,6 тыс. госконтрактов и среди исполнителей отметились также и компании, входящие в «Ростех». Помимо этого, в октябре 2018 года между министерством и компанией из дивизиона госкорпорации — ОАО «КЭМЗ» был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) по локализации производства чешских тракторов. Ведомства связывают давние отношения и по другим направлениям деятельности.