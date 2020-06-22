Москва, , 03:38 — REGNUM Глава правления банка «Зенит» и его акционер Александр Тищенко потребовал взыскать с бывшего заместителя главы правления и действующего акционера Татьяны Шишкиной, имеющей гражданство Республики Мальта, свыше 874 млн рублей убытков. Иск арбитраж Москвы начнёт рассматривать 2 июля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 18 мая 2020 года, а 25 мая его приняла к производству судья Литвиненко. Сумма претензий — 874 776 917,01 рубля. В споре речь идёт «о возмещении убытков, причинённых действиями (бездействием) лиц, входящих или входивших в состав органов юридического лица». Ответчику в вину истец ставит то, что с её подачи кредитовались компании, которые заведомо неспособны исполнить обязательства. При этом, по мнению истца, бенефициаром фирм-заёмщиков была сама Шишкина, а кредитные договоры подписывались «на заведомо невыгодных для банка условиях».

Истец, который с 2006 года занимал разные руководящие посты в компании «Татнефть», потребовал также наложить обеспечительные меры по делу в форме «обязания ПАО Банк Зенит не осуществлять перечисление денежных средств компании Гейтхилл Лимитед» «в счёт оплаты предъявленных к выкупу 1 142 406 437 акций» банка до вступления в законную силу решения по делу.

В ходе слушаний уточнялось, что Шишкина является акционером банка с долей 0,05%, а также бенефициарным владельцем акционера-юрлица — компании «Гейтхилл Лимитед» с Кипра, которой в «Зените» принадлежит доля 3,4%.

Кипрский акционер весной 2020 года предъявил к выкупу акции банка по цене 0,75 рубля за штуку и тем самым у «Зенита» возникла обязанность до 15 мая 2020 года выкупить их, перечислив акционеру более 856 млн рублей.

Истец заявил, что исполнение данной обязанности «приведёт к существенным трудностям вплоть до невозможности последующего исполнения судебного акта о взыскании с Шишкиной Т.П. убытков, в случае его принятия». Ходатайство об обеспечительных мерах суд отклонил, отметив, что чисто субъективного опасения лица о нарушении прав недостаточно и требуются более веские доказательства. Спор по существу рассмотрят в начале июля.

Напомним, банк ведёт свою историю с Альметьевска (Татария), где в 1998 году был открыт первый филиал. «Зенит» учреждён в 1994 году. Основной акционер банка — компания «Татнефть».