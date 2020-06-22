Москва, , 03:03 — REGNUM Телекоммуникационная компания — ПАО «МТС», которая входит в состав АФК «Система», через суд требует с федерального сотового оператора, базирующегося в Краснодаре, более 383 млн рублей. Иск арбитраж Москвы начнёт рассматривать 21 июля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС) обратилось с иском к АО «Дэником» 11 июня 2020 года. Сумма претензий составила 383 864 323,88 рубля. Дело к производству приняла судья Моисеева. Подробности спора пока неизвестны.

Компания-ответчик является федеральным мобильным оператором со штаб-квартирой в Краснодаре. С декабря 2017 года до июня 2018 оператор работал в тестовом режиме, а с 18 июня прошёл его коммерческий запуск. АО входит в международный телекоммуникационный холдинг Danycomo.

7 июля 2020 года арбитраж Москвы рассмотрит иск МТС к «дочке» АО — ООО «Дэни Колл». Сумма иска, поданного ещё в конце мая 2020 года, идентична претензиям к головной компании.