Тегеран, , 07:59 — REGNUM 21 июня Исламская Республика Иран направила новое контейнеровозное судно в Кувейт из южного иранского портового города Бушер. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава Торговой палаты города Бушер Коршид Газдерази заявил, что грузовое судно было отправлено с целью экспорта фруктов и овощей. Он также отметил, что контейнеровоз, курсирующий между Ираном и Кувейтом, способен погрузить около 150 контейнеров, 25 из которых являются рефрижераторными.

По словам чиновника, контейнеровоз может быть даже заменен более крупным грузовым судном, если это будет сочтено необходимым. Глава Торговой палаты Бушера подчеркнул, что Иран также подумывает о расширении и углублении торгово-экономического сотрудничества с Кувейтом в интересах служения народам и правительствам двух государств.