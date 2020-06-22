Ростов-на-Дону, , 00:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону восстановили троллейбусный маршрут №7 «Центральный рынок — Сельмаш», закрытый в 1998 году. Для этого была налажена контактная сеть, вышедшая из строя, и приобретён электротранспорт. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Обслуживать пассажиров с интервалом движения 12 минут будут, в том числе, пять троллейбусов «Горожанин», созданные на уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. В ближайшее время Ростов-на-Дону примет ещё 15 машин, которые будут обслуживать открыть ещё один троллейбусный маршрут — №17 «Центральный рынок — Военвед».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о восстановлении троллейбусного маршрута №7, который был закрыт 20 лет назад, городские власти заявили в середине мая 2020 года. Возобновить обслуживание пассажиров по маршруту «Центральный рынок — Сельмаш» чиновников призвали горожане.

Напомним, что Ростов-на-Дону получит 60 троллейбусов. Машины, ранее курсировавшие по городским маршрутам Москвы, будут переданы донской столице в качестве подарка.

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